Migranter ankommer fra overfyldte lejre på øen Samos til havnen i Elefsina nær den græske hovedstad, Athen. De skulle ellers blive på de græske øer, hvor deres asylsager skal behandles. Men det græske asylsystem kan ikke håndtere byrden fra de mange ansøgere, der bliver ved med at ankomme fra Tyrkiet. Så tusindvis af dem sejles til fastlandet. FILE PHOTO: Refugees and migrants arrive on a passenger ferry from the island of Samos, at the port of Elefsina near Athens Greece, October 22, 2019. REUTERS/Costas Baltas/File Photo

Migrantstrømmen til Grækenland vokser

Aftalen mellem EU og Tyrkiet fra 2016 om at lukke Balkanruten førte til et stort fald i antallet af migranter til Grækenland. Men nu vender migranterne tilbage.

