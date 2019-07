Migrantskib trodser Italiens ordrer og lægger til kaj

Direkte billeder på italiensk tv viser sejlbåden "Alex", som er drevet af hjælpeorganisationen Mediterranea, fortøje i havnen på Lampedusa.

Organisationen skriver på Twitter, at sundheds- og hygiejneforholdene om bord er blevet "uudholdelige". Fartøjet ville derfor sejle til Lampedusa "af nødvendighed".

Den italienske regering havde bedt Mediterranea om at sejle båden til Malta. Men ngo'en svarede, at den 11 timer lange sejltur ville have været for lang og for farlig.

Salvini har sagt, at besætningen vil blive anholdt ved ankomsten til Lampedusa.

I sidste uge var det den tyske hjælpeorganisation Sea-Watch, der trodsede italienske myndigheders ordre om ikke at sejle til Italien. Dengang var der tale om en båd med 40 afrikanske migranter om bord.

Kaptajnen på Sea-Watchs fartøj, Carola Rackete, blev anholdt på Lampedusa for en uge siden, fordi hun brød igennem myndighedernes blokade og lagde til kaj.

Rackete har forklaret, at det skete af hensyn til migranternes sikkerhed. Redningsskibet havde på det tidspunkt befundet sig på havet i to uger uden at kunne få tilladelse til at komme i land nogen steder.