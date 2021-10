Migranter sælger alt for at tage til EU

Polen og Litauen gør, hvad de kan, for at befæste deres grænser. For at sikre, at de ikke krydses illegalt.

Men hvor der er vilje, er der en vej, synes lektien foreløbig at være.

Tysk politi tilbageholder hundredvis af migranter fra Irak, Yemen og Syrien, som er kommet over grænsen fra Hviderusland til Polen og Litauen og videre ind i Tyskland.

Polen og Tyskland deler en 460 kilometer lang grænse.

I august forsøgte 225 at krydse grænsen til Tyskland illegalt, skriver nyhedsbureauet dpa. Eller rettere, myndighederne opdagede 225 personer.

I september var det 1305 personer.

Mandag sagde tysk politi, at tilstrømningen i de første dage af oktober er større end tidligere.

Nogle af migranterne er brudt op fra Shiladze i det nordlige Irak. Byen har omkring 40.000 indbyggere, ligger i det kurdiske selvstyreområde, og den regnes for et af de områder, hvorfra der sendes mange migranter til Hviderusland.

Reuters har besøgt Shiladze og talt med en menneskesmugler. Han siger, at han har sendt omkring 200 migranter til Hviderusland.

Hovedsagelig personer fra Shiladze og byens opland.

Forretningen tog fart i foråret, da Hviderusland gjorde det let for irakere at rejse til landet.

Ikke fordi hviderusserne vil have irakere til at bo i Hviderusland.

Irakerne og andre migranter rejser efter ankomsten hurtigt til grænserne til EU-landene Litauen og Polen. Så prøver de at komme ind i EU.

Irakere kan rejse på turistvisum til Hviderusland. Indtil for nylig tog de flyet fra Bagdad til Minsk, Hvideruslands hovedstad.

Men pres fra EU har lukket denne rute, skriver Reuters.

Menneskesmuglerne har imidlertid fundet på noget andet. Nu kan migranterne flyve direkte til Minsk fra enten Dubai eller Tyrkiet, bekræfter rejsebureauer og Hvideruslands konsul i Erbil i det nordlige Irak.

Menneskesmugleren i Shiladze fortæller, at en iraker betaler 12.000 dollar (omkring 76.000 kroner) for at blive bragt fra Irak til EU.

- Mange af mine pårørende og venner er rejst på denne måde. Mange andre vil gøre det samme, siger barberen Abdullah Omar i Shiladze.

- Folk har solgt deres hus eller bil for at få råd.

De 12.000 dollar dækker transport til lufthavn, fly til Minsk og transport fra Minsk med en anden menneskesmugler til EU-grænsen.

Her venter migranten på en mulighed for at komme over grænsen.

Polen, Litauen og EU beskylder Hviderusland for at sætte trafikken med migranter fra Mellemøsten i system.

Det menes, at Hviderusland sender migranter ind i EU i et forsøg på at presse EU, som opretholder sanktioner mod Hviderusland på grund af krænkelser af menneskerettigheder.

Reuters har forsøgt at høre de irakiske myndigheder, hvad de gør for at standse trafikken.

Den kurdiske selvstyreregering er ikke vendt tilbage med et svar.

I Iraks hovedstad, Bagdad, siger indenrigsministeriet, at det er kriminelt at smugle mennesker, og at der gribes ind, når det sker.

Ministeriet har ikke svaret på Reuters' opfølgende spørgsmål.