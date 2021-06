Migrantarbejdere flygter fra Dhaka inden nedlukning

Den enorme folkevandring ud af Dhaka har ført til, at store menneskemængder er stuvet sammen på færger for at komme hjem.

- Vi havde ikke andet valg end at forlade byen, fortæller 60-årige Fatema Begum, mens hun venter på færgen.

- Under nedlukningen er der ikke noget arbejde. Og hvis vi ikke arbejder, hvordan skal vi så betale husleje? Så vi pakkede alt og rejser tilbage til vores landsby.

De nye coronatiltag vil gradvist træde i kraft i de kommende dage. Men senest torsdag skal alle butikker, markeder, kontorer og meget andet i Dhaka være lukket.

I forvejen er en del offentlig transport i byen indstillet. Derfor er mange migrantarbejdere hoppet på rickshawer, motorcykler og har endda betalt ambulancefolk for at køre dem hjem til deres landsbyer.

En del af færgerne er begyndt at sejle i døgndrift på grund af den overvældende mængde passagerer.

- Vi vil ikke have dem til at skabe overfyldte færger. Men de lytter ikke, siger en talsmand for politiet i Dhaka.

- Der er en vanvittig vrimmel af folk.

Alene søndag har mindst 50.000 mennesker krydset den store flod fra Dhaka til andre dele af landet for at komme hjem, siger en repræsentant for det statslige færgeselskab.

Der har været coronarestriktioner i Dhaka siden april, hvor antallet af nye smittetilfælde og døde skød i vejret.

I maj faldt antallet af smittetilfælde, indlagte og døde.

Men i denne måned begyndte det at gå opad igen, og derfor strammer myndighederne op og indfører mere strikse tiltag.

Søndag er der registreret over 5000 nye smittetilfælde, viser tal fra landets sundhedsministerium.

119 mennesker er døde med corona i løbet af det seneste døgn. Det er det højeste antal coronadødsfald, Bangladesh har registreret under hele pandemien.