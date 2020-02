Midt i strid med Kina inviterer USA til konference om 5G

USA vil i næste måned være vært for en konference om næste generations data- og mobiltrafik kendt som 5G.

Det oplyser præsident Donald Trumps leder af det økonomiske råd i Det Hvide Hus, Larry Kudlow.

USA's regering forsøger at forhindre, at det kinesiske selskab Huawei skal stå for udbygningen af 5G i de vestlige lande og henviser til, at det truer sikkerheden.