Midt i smittestigning forventer engelsk festival 40.000 gæster

Den fire dage lange festival ventes at tiltrække omkring 40.000 mennesker. Den løber af stablen, samtidig med at antallet af smittetilfælde stiger over hele landet.

For at få adgang til festivalen skal gæsterne kunne fremvise bevis for, at de er blevet færdigvaccineret eller testet negativ for covid-19.

21-årige Katy McKenna fortæller, at mange af gæsterne, ligesom hende selv, har fået mindst fire vaccinedoser og er klar til at "vende tilbage til livet".

- Hvis ikke nu, hvornår så?

- Alle musikere har været arbejdsløse det seneste år. De fortjener en festival, så de kan komme tilbage og optræde igen, siger hun.

Festivalen Latitude er en af den britiske regerings testbegivenheder. Det betyder, at gæster ikke behøver at holde fysisk afstand eller bære mundbind.

For at mindske risikoen for smitte har arrangørerne blandt andet designet mange af musikteltene uden sider og installeret luftrensere i udvalgte områder.

- Alle planer er lagt, og alle bands er på plads. Folk er desperate for at komme ud og lege og virkelig nyde livet igen, og det er vores mål, siger festivalgrundlægger Melvin Benn.