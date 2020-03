Midt i coronapandemi kæmper WHO med hackerangreb

Hackernes identitet kendes ikke, og de lykkedes ikke med deres forehavende, fortæller ansvarshavende for informationssikkerhed i WHO Flavio Aggio.

Men han advarer om, at hackernes forsøg på angreb mod FN-organisationen og dens partnere er steget en hel del den seneste tid.

Det sker, samtidig med at virusset har kostet mindst 15.000 mennesker livet globalt set.

- Der har været en stor stigning i de tilfælde, hvor WHO er udset som mål, samt andre cybersikkerhedshændelser, siger Flavio Aggio.

- Der er ingen konkrete tal, men sådanne forsøg på at bryde ind hos os samt forsøg på at udgive sig for at være WHO for at ramme andre er mere end fordoblet.