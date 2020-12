Michael Jacksons Neverland er solgt med rabat til milliardær

Michael Jacksons kendte ranch i Santa Barbara, Neverland, er blevet solgt for 22 millioner dollar til milliardæren Ron Burkle.

Neverland er også det sted, hvor verdensstjernen blandt andet i dokumentaren "Leaving Neverland" er anklaget for at have misbrugt unge drenge.

Efter Jacksons død i 2009 fik Neverland navnet Sycamore Valley Ranch i et forsøg på at give stedet et nyt brand.

Det er milliardæren Ron Burkle, som har investeret i alt fra supermarkeder til sportshold, der har købt ranchen.

Han ser stedet som en investering og har ingen planer om at bo der, oplyser Burkles talsmand.

De 22 millioner dollar, som svarer til over 134 millioner danske kroner, er et drastisk fald i prisen i forhold til de 100 millioner dollar, som Neverland var sat til salg for i 2015.

Den pris er løbende dalet, og sidste år stod ranchen til en pris på 31 millioner dollar.

Da det stadig ikke lykkedes at finde en køber, blev den taget af markedet.

Ifølge Burkles talsmand fik milliardæren idéen til at købe Neverland, da han fløj rundt i området på jagt efter en ejendom i nærheden og så ranchen. Herefter ringede han til ejerne.

Indtil sin død 25. juni 2009 stod Michael Jackson fast på sin uskyld i forhold til pædofilianklagerne.

Wade Robson, en af mændene med anklagerne mod ham i den følelsesladede dokumentar fra 2018, forsvarede i 2005 Jackson under ed i retten.

Her blev popstjernen frikendt i en langvarig sag om pædofili.

Boet efter Michael Jackson har sagsøgt HBO, som stod bag "Leaving Neverland" for 100 millioner dollar over, det som Jackson-boet kalder et "posthumt karaktermord".