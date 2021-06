Miami udnævner hedechef i kampen mod varme

Da amtsledere i Miami-Dade for to år siden lancerede en ny plan for at forebygge klimarelaterede katastrofer, blev farerne ved stigende temperaturer omtalt meget lidt.

Miami-Dade County i det sydlige Florida har længe været blandt de amerikanske byområder, hvor risikoen for klimarelaterede naturkatastrofer er højst.

Nu har Miami-Dade som første område i verden besluttet at ansætte en hedechef, en "heat officer". Hendes navn er Jane Gilbert.

Evan Mallen, ekspert i klimaforandringer fra Georgia Institute of Technology, fortæller, at hedebølger er en alvorlig klimarelateret naturkatastrofe, der ofte ikke bliver omtalt nok.

En naturkatastrofe, som vi på verdensplan vil opleve mange flere af i takt med, at klimaet bliver varmere.

I 2019 døde 300.000 mennesker af hederelaterede årsager ifølge Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Hedechefen har specifikt til opgave at tackle den voksende varmetrussel. Hun skal gøre byen klar til en potentiel hedebølge.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Jane Gilbert, den nye hedechef, er Miami slet ikke forberedt på den stigende varme.

I Miami vil hendes daglige fokus være at finde passende strategier til at modstå den stigende varme. En af opgaverne bliver at oplyse indbyggerne om faren ved høje temperaturer.

Det skal få naboer til at tjekke op på hinanden og have et ekstra øje på ældre mennesker, når temperaturen stiger.

Det første skridt er at samle en arbejdsgruppe af sundheds- og vejreksperter.

Der kan herefter komme tiltag som at plante flere træer. Måske skal fortovene gøres lysere, så de ikke tiltrækker varme.

Derefter vil man sigte mod at ombygge folks huse.

Tagene skal farves i en lysere farve, og vinduerne får specielle skærme. Så der kan luftes ud, uden at insekter kommer ind.

- Varme dræber flere mennesker årligt end alle andre klimarelaterede katastrofer tilsammen. Alligevel får det ikke samme niveau af opmærksomhed, siger Evan Mallen til Reuters.

Et forslag om at øge bevidstheden om hedebølger inkluderer, at hedebølger bliver navngivet. På samme måde som andre naturkatastrofer som orkaner og tsunamier.

Som en del af et globalt initiativ, der blev lanceret i august sidste år, planlægger andre byer, herunder Athen, også at udnævne en hedechef.

Athens borgmester, Kostas Bakoyannis, siger i en erklæring, at ekstrem varme er byens "største trussel mod levedygtighed og økonomisk velstand".

Ifølge FN har det seneste årti været det varmeste nogensinde. Amerikanske forskere har sagt, at det ikke vil ændre sig i de kommende ti år.

Når hedebølgen indtræffer, giver det problemer i trafikken. Togspor bøjer sig, og fly er ude af stand til at flyve.

I USA varierer definitionerne på en hedebølge fra region til region.

Sædvanligvis defineres en hedebølge som tre dage i træk med temperaturer over 90 grader fahrenheit (32,2 grader celsius).

I Danmark definerer Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) en hedebølge, når gennemsnittet af tre dages højeste temperaturer når over 28 grader i mere end halvdelen af landet.