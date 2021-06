Mexicos højesteret afkriminaliserer cannabis

Mexicos højesteret har mandag ophævet et forbud mod cannabis til eget forbrug.

Det står klart, efter at 8 ud af 11 dommere har stemt for at afkriminalisere cannabis.

Højesteretsdommen kommer, efter at den mexicanske kongres mislykkedes med at få en lov igennem, der legaliserer brugen af cannabis for voksne, inden en fastsat tidsfrist 30. april.