Mexicos coronadødsfald kan være 50.000 højere end oplyst

Den såkaldte overdødelig udregnes ved at sammenligne antal dødsfald i en bestemt periode med det gennemsnitlige antal dødsfald i samme periode de foregående år.

Over 139.000 af de ekstra dødsfald menes at skyldes covid-19. Det er omkring 50.000 flere end det officielle dødstal på cirka 89.000 fra virusset.

Sundhedsmyndighederne har tidligere erkendt, at der ikke ved alle ligsyn bliver tjekket for covid-19. I andre tilfælde er testpapirer eller dødscertikater ikke håndteret korrekt.

Derfor har myndigheder før estimeret, at det reelle dødstal fra covid-19 var på knap 104.000.

Sundhedsministeriet kommer ifølge AP ikke med en forklaring på de andre cirka 54.000 "ekstra" dødsfald frem til 26. september.

Men eksperter i andre lande har peget på, at antallet af dødsfald af andre årsager end virusset kan skyldes, at hospitaler har været fyldt med covid-19-patienter, eller at folk med andre sygdomme har været tilbageholdende med at søge medicinsk behandling af frygt for at blive smittet.

Mexico er det fjerde hårdest ramte land globalt af pandemien med 89.000 bekræftede coronadødsfald.

USA har flest dødsfald med lidt over 225.000 efterfulgt af Brasilien med cirka 157.000 og Indien med tæt på 120.000. det viser en løbende opgørelse fra Johns Hopkins University.