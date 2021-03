Mexico passerer 200.000 døde blandt coronasmittede

Den dystre milepæl kommer trods et fald i antallet af nye smittede og døde i de seneste uger efter en stigning i januar, der sendte hospitaler på randen af bristepunktet.

Landets mest højtstående sundhedsembedsmand, epidemiolog Hugo López-Gatell Ramírez, advarer nu mod en ny bølge af smittede efter påsken i begyndelsen af april.

Epidemiolog Alejandro Macias siger imidlertid, at det er muligt, at Mexico i en vis grad har opnået immunitet.

- Verden er i en tredje bølge. Få lande havde så intens en anden bølge, som Mexico havde, så virusset har denne gang færre at smitte, siger Macias.

Det er lidt over et år siden, at Mexico opdagede sit første coronatilfælde. Det skete 18. marts, da en mand ved navn Carlos Hernández blev testet positiv. Den 43-årige Hernandez, der led af diabetes og overvægt, døde en uge efter.

Siden det første tilfælde har smitten spredt sig hastigt, og Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, har også været en af de mange bekræftede smittede.

Obrador er under pandemien blevet beskyldt for at reagere for langsomt og har kun ved ganske få lejligheder brugt mundbind.

Mexico begyndte at udrulle vacciner den 24. december, men har desperat brug for flere doser.

Indtil videre er der givet omkring 6,1 million stik i landet med 126 millioner indbyggere.

For at opnå masseimmunitet gennem vaccinen skal landet modtage ti millioner vacciner om måneden, siger epidemiologen Alejandro Macias.