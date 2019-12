Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador (th), og USA's justitsminister, William Barr (tv), drøftede på et møde torsdag i Mexico måder at samarbejde på i kampen mod mexicanske narkokarteller.

Mexico og USA drøfter fælles indsats mod narkokarteller

Mexicos præsident, Andre Manuel Lopez Obrador, og USA's justitsminister, William Barr, har på et møde torsdag drøftet strategier til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet mellem de to nabolande.

Mødet fandt sted, efter at USA' præsident, Donald Trump, for en uge sagde, at Mexicos narkokarteller officielt skal stemples som terrorgrupper.

Kort tid efter oplyste det mexicanske udenrigsministerium, at det ville forsøge hurtigt at sætte et møde på højt niveau i stand med USA for at tale om truslen fra narkokartellerne, og hvorvidt de i juridisk forstand skal betragtes som terrorgrupper.

Tidligere i november tilbød Trump Mexico hjælp til at "føre krig mod narkokartellerne".

Det skete, efter at ni personer med dobbelt statsborgerskab i USA og Mexico var blevet dræbt i Mexico.

Drabene blev angiveligt udført af et narkokartel.

Præsident Lopez Obrador har betegnet udmeldingerne fra Trump som en "indblanding" i Mexicos indre anliggender.

På torsdagens møde udtrykte justitsminister William Barr forståelse for Obradors holdning.

- Som advokat forstår han, at i henhold til vores forfatning skal vi holde os til principperne om udviklingssamarbejde og en udenrigspolitik baseret på "ikke-intervention", skriver Obrador således i et tweet efter mødet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- På denne måde vil vi altid være i stand til at samarbejde, tilføjer Obrador.

Mexico har altid stået fast på, at volden i forbindelse med landets såkaldte narkokrig er et fælles problem, som følge af efterspørgslen for narko i USA og de kriminelle banders ulovlige import af våben fra USA.

På mødet torsdag drøftede de to parter måder at samarbejde på i kampen mod at standse den ulovlige trafik af våben og narkotika, hvidvask af penge og menneskesmugling ifølge en meddelelse fra Mexicos udenrigsministerium.