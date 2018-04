Mexico og EU fjerner toldsatser i en ny handelsaftale

EU og Mexico er "i princippet" blevet enige om at forny en næsten 20 år gammel handelsaftale.

- Praktisk talt vil alle bilaterale varer nu blive toldfri, skriver EU-Kommissionen i en meddelelse.

Gennembruddet i forhandlingerne står i kontrast til den usikkerhed, som USA's præsident, Donald Trump, har forårsaget om frihandelsaftalen Nafta, der omfatter USA, Canada og Mexico.

Trump forlangte sidste år en genforhandling af Nafta, som han tidligere har betegnet som Mexicos "malkeko". Men de tre lande har endnu ikke fået en ny aftale på plads.

I Bruxelles derimod forventer handelskommissær Cecilia Malmström, at aftalen mellem EU og Mexico er nedfældet på papir inden årsskiftet, selv om der fortsat udestår nogle "tekniske" detaljer.

- Dagens aftale sender et stærk signal til andre partnere, om at det er muligt at forny eksisterende handelsforbindelser, når begge parter deler en klar tro på fordelene ved åbenhed og fri og fair handel, siger den svenske EU-kommissær.

Siden handelsaftalen første gang blev underskrevet i 2000, er handlen mellem Mexico og EU årligt vokset med omkring otte procent ifølge EU-Kommissionen.

Den nye pagt er i det store og hele modelleret efter en aftale, som EU og Canada indgik.

- Med denne aftale tilslutter Mexico sig Canada, Japan og Singapore på den voksende liste over lande, som er villige til at samarbejde med EU om at forsvare åben og regelstyret handel, siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.