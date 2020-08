Mexico fanger narkoboss bag bølge af vold

Mexicos hær og statslige sikkerhedsstyrker har anholdt en fremtrædende narkoboss. Han anklages for at have opildnet til den bølge af vold, der har præget Mexico i de seneste år.

José Antonio Yepez, der går under navnet "El Marro" - på dansk "Køllen" - blev pågrebet under en operation tidligt søndag morgen lokal tid.

Det skete i den centrale delstat Guanajuato, som er et af de områder, der er præget af vold mellem de mexicanske bander.

Yepez er leder af narkokartellet Santa Rosa de Lima, der har hjemme i Guanajuato.

Kartellet har gennem noget tid kæmpet med et andet kartel om kontrollen i delstaten. Det andet kartel, Jaliscos Nye Generation, anses for at være et af Mexicos mest voldelige og mest magtfulde.

Anholdelsen af den mexicanske narkoboss er en sejr for præsident Andres Manuel Lopez Obrador. Et af hans vigtigste valgløfter var at nedbringe den dødelige narkokriminalitet og udbredte bandevold i landet.

Men siden Lopez Obrador kom til magten i december 2018, er antallet af drab i landet steget.

Anklagemyndigheden i Guanajuato meddeler, at fem andre blev anholdt sammen med "El Marro".

Samtidig befriede myndighederne en forretningskvinde, som var taget til fange af banderne.