Mexicansk narkobaron dømt for drab er død af Covid-19

Moises Escamilla May, også kendt som Gordo May (tykke May, red), var en af lederne af narkokartellet Los Zetas. Han afsonede en straf på 37 år i et fængsel i den vestlige delstat Jalisco.

Han var blandt andet dømt for organiseret kriminalitet, ulovlig våbenbesiddelse og for at have halshugget 12 personer i 2008.

- Han led ikke af nogen sygdomme, men den 6. maj begyndte han at udvise symptomer på vejrtrækningsproblemer, oplyste sundhedsministeriet i Mexico i sidste uge uden at sætte navn på den afdøde.

En dag senere blev han bragt på et hospital, hvor han døde af virussygdommen.

En anonym person fra anklagemyndighedens kontor i Jalisco bekræfter mandag over for AFP, at der er tale om Moises Escamilla May.

Han blev i september 2008 anholdt af det føderale politi sammen med otte andre medlemmer af Los Zetas. Anholdelserne fandt sted i det populære turiststed Cancun, hvor Moises Escamilla May havde sin base.

Flere menneskerettighedsgrupper har advaret den mexicanske regering om risiko for spredning af smitte med coronavirus i landets ofte overfyldte fængsler.

Mexico har registreret omkring 35.000 tilfælde af Covid-19 og næsten 3500 dødsfald.