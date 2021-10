Statsminister Mette Frederiksen (S) siger, at hun med stor sorg har modtaget nyhed om fem dræbte i norske Kongsberg. (Arkivfoto)

Artiklen: Mette Frederiksen sender tanker til ofre for norsk angreb

Mette Frederiksen sender tanker til ofre for norsk angreb

37-årig mand med dansk statsborgerskab er anholdt i norsk drabssag. Dansk politi er klar til at hjælpe.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udtrykker medfølelse for de ofre, som blev dræbt torsdag aften i norske Kongsberg.

- Det er med stor sorg, at jeg har modtaget nyheden om det forfærdelige angreb i Kongsberg. Mine tanker og dybeste medfølelse går til ofrene og deres pårørende, skriver Statsministeriet på Twitter.

Torsdag aften blev fem personer dræbt, i forbindelse med at en mand skød med bue og pil i den norske by Kongsberg, der ligger syd for Oslo.

De dræbte fire mænd og en kvinde i aldersgruppen 50-70 år. Derudover er to alvorligt såret, men skulle ikke være i livsfare.

Norsk politi har anholdt en 37-årig dansk statsborger, som er bosat i Norge. Han har "erkendt forholdene". Torsdag morgen oplyste norsk politi, at der også blev brugt andre våben end bue og pil.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) oplyser, at man er klar til at hjælpe norske politi i sagen, hvis der er behov.

- Dansk politi står selvsagt til rådighed med alt, hvad der er behov for. Dansk politi følger sagen nøje og er i dialog med de norske myndigheder, siger han i en skriftlig kommentar.

Den formodede gerningsmand har en dansk mor og norsk far. Han er opvokset i Norge.

Norsk politi oplyser på et pressemøde, at der har været bekymring for radikalisering hos den 37-årige mand. Han er tidligere konverteret til islam.

Manden er kendt af norsk politi.

Senest fra en episode i 2020, mens der ikke har været sager med manden i 2021, oplyser politiet på pressemødet torsdag formiddag.