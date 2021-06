Mette Frederiksen forventer mere politisk forsvarsalliance

- Noget af det, som vi er enige om, er et Nato, som begynder at blive mere politisk, siger Frederiksen.

Hun uddyber, at det blandt andet skyldes, at truslerne ændrer karakter med tiden.

Det ses ved, at cyberområdet og kritisk infrastruktur nu fylder mere i samfundene end tidligere.

Derfor ændrer det også måden, hvorpå truslerne skal håndteres.

Statsministeren kalder mødet mandag "ualmindeligt succesfuldt" og starten på "et nyt kapital for vores alliance".

Blandt andet er hun glad for, at USA og præsident Joe Biden gav en stærk tilkendegivelse om opbakningen til alliancen. Alle forlader ifølge Mette Frederiksen mødet "med store smil".

- Det betyder rigtig meget, at vi igen har fået en amerikansk præsident og en administration, som entydigt og uden forbehold tager udgangspunkt i den regelbaserede verdensorden, og som fuldstændig entydigt slutter op om Nato og artikel 5. Det er hele kernen i vores samarbejde, siger hun.

Artikel 5 siger, at et angreb på et medlemsland er et angreb på hele alliancen. Den ed er mandag desuden udvidet til også at gælde for rummet, der i stigende grad bliver militariseret.

Nato er, understreger statsministeren, et værdifællesskab.

- Det har vi ikke alene understreget i dag, det er også noget af det, vi har brugt meget tid på at vende med hinanden. Når man er det, er det selvfølgelig helt afgørende, at man står fast på sine værdier.

Stats- og regeringscheferne blev på mødet enige om at se Kina som en "systemisk udfordring".

- Vi ønsker åbne samfund, frie samfund og tryghed for vores befolkninger. Der deler vi ikke interesser med alle aktører på den globale scene. Det er det, som vi kommunikerer i dag, siger Mette Frederiksen.

Medlemslandene har mandag også diskuteret truslen fra Rusland. For Danmark blev denne bekymring højaktuel før weekenden, da russiske kampfly to gange krænkede dansk luftrum.

Ruslands ambassadør har været til samtale i Udenrigsministeriet mandag, fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter topmødet.

Nato-landene blev mandag også enige om, at de fremover vil give flere penge til det fælles budget. Det støtter den danske regering.

- Jeg mener, at det er hævet over enhver tvivl, at hvis vi fortsat vil have et stærkt Nato - og i den danske regerings øjne også et stærkere Nato - så kræver det også yderligere fælles finansiering, siger Frederiksen.

Det er ikke i det fælles kommuniké nævnt, hvor meget det fælles budget skal vokse. USA skal have bedt om en fordobling, men det har amerikanerne ikke sagt offentligt.

I dag udgør Nato-budgettet omkring 0,3 procent af de allieredes samlede udgifter til forsvar.