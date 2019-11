Mette F. møder Macron i Paris: Søger opbakning til asylplan

Macron siger inden deres frokostdrøftelse i Élyséepalæet, at han ønsker et mere "humant og retfærdigt system" og en større "harmonisering" af reglerne i EU. Desuden skal de ydre grænser styrkes.

Statsministeren mener, at Europa står ved en skillevej. Der er behov for, at lederne i Europa finder svar på de reelle udfordringer "med større hastighed", siger hun. Migration er ifølge Frederiksen et af disse aktuelle problemer.

- Jeg er meget glad for, at præsidenten også fremhæver, at vi kommer til at tale migration, siger Mette Frederiksen i en kort udtalelse inden mødet.

Statsministeren vil have et nyt asylsystem i Europa. Det nuværende er brudt sammen. For mange mennesker mister livet på vej til Europa, og Europa har for mange afviste asylansøgere, som man ikke kan sende tilbage.

- Jeg vil gå så langt som til at sige, at det nuværende asylsystem er inhumant. Vi kunne hjælpe mange flere mennesker, hvis vi hjælper i nærområderne, siger Frederiksen.

Statsministeren vil også "nytænke relationen til Afrika". Det er nødvendigt at bekæmpe årsagen til, at mange mennesker flygter og søger et bedre liv i Europa, lyder det før mødet.

Præsidenten og statsministeren skal desuden tale om sikkerhedspolitik før topmødet i Nato i begyndelsen af december, men herunder også et militært samarbejde i Sahel-regionen i Afrika.

Der er også en række EU-emner på frokostmenuen. Det er klima, optagelsesproces i EU og digital skat.

Statsministeren fremhæver, at det er Frankrig, som har ført an med kravet om, at de store tech-giganter også skal betale skat, som regeringen ifølge Mette Frederiksen støtter.

I øjeblikket er dette arbejde dog flyttet til OECD-regi (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling), da EU-landene ikke kunne blive enige om en fælles løsning efter års drøftelser.