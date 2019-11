Mette F. forstår Macrons analyse af hjernedødt Nato

- Jeg vil ikke give mig i kast med at vurdere ord. Men den grundlæggende analyse af, at Nato er udfordret, den har, mener jeg, noget på sig.

- Det mener jeg, er helt åbenbart - også på baggrund af det, der er sket i Syrien, siger Mette Frederiksen (S) efter et frokostmøde med præsidenten mandag i Paris.

Hun understreger samtidig, at set "fra et dansk synspunkt" er Nato-samarbejdet "det vigtigste" sikkerhedspolitik.

Det, som Macron henviser til i et interview med The Economist, er et totalt fravær af koordinering mellem Europa og USA om strategiske beslutninger i Nato.

Et konkret kritikpunkt fra Macron er udviklingen i Syrien. Her trak USA sig, hvorefter Tyrkiet fik frit lejde til at angribe de syriske kurdere, som havde været en afgørende allieret for Nato-landene.

- Vi ser samtidig en ikke koordineret aggressiv aktion udført af en anden Nato-allieret - Tyrkiet - i et område, hvor vore interesser er på spil, sagde Macron til nyhedsmagasinet.

Statsministeren understreger, at hun ikke - som Frankrig - ser noget alternativ til Nato.

- Skal Europa påtage sig et større ansvar for egen sikkerhed og sikkerheden omkring os. Det mener jeg, at vi skal. Der mener jeg også, at amerikanere har fat i noget.

- Du kommer ikke til at høre mig anfægte den grundlæggende idé i Nato, eller i behovet for at der er en stærk alliance hen over Atlanten, siger statsministeren.

Macron tog for et par år siden initiativ til et nyt forsvarssamarbejde, European Intervention Initiative (EII), som Danmark og flere end ti lande har tilsluttet sig.

Desuden har Frankrigs præsident via EU forsøgt at opbygge et forsvar. Men det er en længere proces.

- Jeg deler sådan set det grundlæggende synspunkt, at Europa skal kunne mere. Det gælder i vores nærområde, og det gælder i forhold til vores egen sikkerhed.

- Men jeg har ikke behov for i den diskussion gøre noget, der forværrer vores relation til USA. Det mener jeg, at hverken USA eller Europa kan leve med, siger Mette Frederiksen.

Der er topmøde i Nato i begyndelsen af december i London.