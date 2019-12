Mette F. før møde med Trump: Jeg er overhovedet ikke flov

Danmark hører til blandt de to tredjedele af Nato-landene, der ikke spenderer to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar, som har været det fælles mål i Nato siden 2014.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har for vane at tale med meget store bogstaver, når han møder andre Nato-allierede, som - ifølge ham - ikke bruger penge nok på forsvar.

Den danske statsminister erklærer sig dog helt rolig før mødet.

- Jeg er overhovedet ikke flov, og det er der ingen i Danmark, der har grund til at være, siger statsministeren på vej ind til Nato-topmødet i Watford nord for London.

Danmark bruger i år 1,32 procent af bnp på forsvar, men pilen peger op. Omvendt står Danmark stærkt, når det gælder en aktiv styrke, som deltager i internationale missioner.

Tidligere på året havde de to et diplomatisk sammenstød, da Trump ville købe Grønland. Det blev afvist af Grønland og Danmark, og Mette Frederiksen kaldte hele debatten om et salg for "absurd". Siden kaldte Trump statsministerens kommentar for "nasty".

De to havde derefter et møde i New York, og forholdet er godt, forsikrer Mette Frederiksen.

- Vi har en rigtig god relation til hinanden. Ja, der kan ryge nogle ord gennem luften, men det afgørende er, at man regner med hinanden og stoler på hinanden, siger Mette Frederiksen.

Mens Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har rejst spørgsmålet, om Nato også i fremtiden skal være svaret på sikkerhed for Europa, så står statsministeren helt fast på, at det kun kan være Nato.

Relationen til især USA er særligt vigtig, mener hun.

- USA er i mine øjne vores vigtigste allierede. Vi har behov for at tale udenrigs- og sikkerhedspolitik og for at bekræfte vores gode gensidige forhold. Det er det afgørende, siger Mette Frederiksen.

Regeringen har før mødet præsenteret en plan, der betyder, at Danmark skal bruge 1,5 milliarder kroner på øget overvågning i Arktis - i luften og i havet.

- Jeg tror faktisk, at den amerikanske præsident ser på Danmark med positive øjne. Vi har et tæt samarbejde, og vi er meget nært allierede, siger hun.

I Arktis er det blandt andet russisk ubådsaktivitet og stormagtsrivalisering, som bekymrer Danmark.