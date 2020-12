Mette F.: Brexit-aftale kan blive så dårlig at vi ikke skal med

Det siger hun forud for EU-topmødet i Bruxelles, der løber af stablen torsdag og fredag.

Selv om uret for alvor tikker, er statsminister Mette Frederiksen (S) fortrøstningsfuld i forhold til at lande en aftale med Storbritannien om brexit.

- Vi er tæt på deadline, må man sige. Alle har en interesse i en god aftale, og forhandlingerne er ikke afsluttet, og der er stadig tid at løbe på, siger Mette Frederiksen.

Hun siger, at Danmark ikke er klar på at gå på kompromis.

- Desværre ikke. Vi har behov for at stå fast på både en god aftale for fiskeriet, det indre marked, statsstøtteregler og fair konkurrence. Vi kan tilbyde meget, men ikke fleksibilitet.

Hun siger samtidig, at EU må være klar til ikke at lave en aftale, hvis man ikke kan få enderne til at mødes.

- Der har hele tiden været en risiko for, at der ikke kommer en aftale. Der har været forhandlet længe, men en aftale kan også være så dårlig, at den ikke skal indgås.

- Vi skal ikke lave en aftale, der underminerer danske, tyske og svenske virksomheder.

- Men lad os nu se. Det er før lykkedes at skabe resultater i 11. time, siger Mette Frederiksen.

Storbritannien forlod EU 31. januar, men en del af aftalen for skilsmissen var, at man i resten af 2020 kører med en overgangsperiode med henblik på at få en handelsaftale på plads.

Striden går blandt andet på fiskeri i britisk farvand, som kan få betydning for danske fiskere, der i dag fanger 40 procent af deres fisk i britisk farvand.

Samtidig strides parterne om, hvordan man skal sikre lige konkurrence i fremtiden, hvis Storbritannien forbliver en del af det indre marked i EU. Det gælder især i forhold til statsstøtte.