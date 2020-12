Meteorolog: Man må forvente store ødelæggelser i Fiji

Det er ventet, at kategori 5-cyklonen Yasa vil medføre store skader, når den rammer Fiji senere torsdag.

- Det er jo den kraftigste af alle de cykloner, der findes. Sådan en blæser med stor kraft, siger han.

Klaus Larsen sammenligner dens styrke med kategori 5-orkanen Katrina, der ramte den amerikanske by New Orleans i august 2005.

- Katrina forårsagede store oversvømmelser og ødelæggelser, siger han om orkanen, der kostede over 1800 mennesker livet.

- Og når man så kommer ud til Fiji og de områder, så er husene jo knap så godt bygget, som de er i USA, og derfor må man nok forvente, at der kommer store ødelæggelser ud af det.

Myndighederne i Fiji forventer bølger på op til 16 meter, når supercyklonen Yasa rammer stillehavsnationen torsdag aften lokal tid.

Kategori 5-cyklonen har kurs mod Fiji med vindstød på 325 kilometer i timen, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Desuden, så trækker de her kraftige vinde voldsomt i vandet og kan trække en stor flodbølge ind mod Fiji. Samtidig kan der være en hel del regn, så det kan medføre mange problemer, siger Klaus Larsen.

De ødelæggelser, man ser, når en cyklon i den størrelsesorden har været forbi, er blandt andet, at der kommer saltvand ind i ferskvandssystemet.

Det kan give problemer med drikkevandssituationen, forklarer Klaus Larsen.

- Og samtidig kommer der en stor mængde regnvand ind, som kan give mudderskred og ødelagte veje og andre store infrastrukturelle problemer, siger han og tilføjer, at det kan betyde, at der ikke kan komme redningshjælp frem til de områder, der har brug for det.

Fijis premierminister, Frank Bainimarama, sagde tidligere torsdag lokal tid, at ingen områder af stillehavsnationen slipper fri for cyklonen.

- Over 850.000 fijianere befinder sig på cyklonens direkte vej. Det er mere end 95 procent af vores befolkning, sagde han ifølge AFP.

Yasa ventes at gå i land torsdag aften lokal tid, men allerede torsdag formiddag meldes der om voldsomme oversvømmelser i landet.