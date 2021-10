Merkels sidste topmøde: Hun greb ind i kritiske øjeblikke

EU-topmødet fredag er efter al sandsynlighed den tyske forbundskansler Angela Merkels sidste. For en ny regering og kansler er på vej i Tyskland.

Mødet fredag blev derfor indledt med et par ord fra EU-præsident Charles Michel til Merkel og fra den svenske statsminister, Stefan Löfven, som også har sit sidste topmøde.

Netop Löfven sender roser til sin tyske kollega.

- Det er bare at bukke for hendes indsats for Tyskland og Europa. Hun har været meget vigtig og gjort en meget, meget stærkt indsats.

- Tyskland og Sverige har en god relation, og vi er ligesindede på mange spørgsmål. Og vi har også en god personlig kontakt. Jeg værdsætter samarbejdet meget, siger Löfven til det svenske nyhedsbureau TT.

Merkel har været Tysklands forbundskansler i 16 år. Og da Tyskland er en sværvægter i EU, har Merkel også ofte været den, som de øvrige stats- og regeringschefer har kigget på, når diskussionerne er spidset til.

Litauens præsident, Gitanas Nauseda, siger på vej ind til kanslerens sidste topmøde, at han har "enorm respekt" for hende.

- Hun var formentlig den stabiliserende faktor, som var helt afgørende særligt under meget komplicerede omstændigheder.

- I de kritiske øjeblikke var hun kvinden, som greb ind og hjalp os med at finde en løsning. Jeg værdsætter virkelig Angelas indsats og ønsker hende alt det bedste i fremtiden, siger han.

Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel, siger, at Merkel "vil efterlade et stort tomrum".

- De fleste ved ikke det her, men Merkel var en kompromismaskine, siger han og tilføjer, at det ofte var hende, der reddede dagen med et kompromis, når det virkede umuligt.

Angela Merkel viste sig igen frem fra sin diplomatiske side, da EU-cheferne torsdag diskuterede udviklingen med retsstatsprincipper i Polen.

Polen er under heftig kritik for en nylig afgørelse, som i visse tilfælde sætter national lov over EU-lov - i strid med EU's traktater.

Torsdag opfordrede Merkel til at finde "veje og muligheder for at komme sammen igen".