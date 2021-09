Merkels konservative fortsætter nedtur i ny meningsmåling

CDU og det bayerske søsterparti CSU står sammenlagt til at få 19 procent af stemmerne. Det viser en meningsmåling, som analyseinstituttet Forsa har foretaget på vegne af RTL's nyhedskanal n-tv.

Ifølge n-tv er det laveste opbakning til den konservative blok nogensinde.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, der kommer fra CDU, forlader sidst i september kanslerposten efter 16 år ved magten.

60-årige Armin Laschet er kørt i stilling som CDU's arvtager for Merkel.

For blot få måneder siden var han også favorit til at få posten, men det har den seneste tids ringe meningsmålinger sået tvivl om.

Mens de kristenkonservative CDU/CSU fortsat lider i målingerne, så har de tyske socialdemokrater, SPD, anderledes vind i sejlene.

SPD står i Forsas nye måling til at blive størst med 25 procent af stemmerne. Partiet har vicekansler og finansminister Olaf Scholz som kanslerkandidat.

Tredjestørste parti er De Grønne, der står til 17 procent af stemmerne. Det klimaorienterede parti har 40-årige Annalena Baerbock som kanslerkandidat.

Alle tre kanslerkandidater har tirsdag deltaget i den sidste planlagte debat i Forbundsdagen forud for valget sidst på måneden.

Her takkede Laschet blandt andet Merkel for "16 gode år for Tyskland".

Derudover beskyldte han Scholz for at imitere Merkel, men på samme tid tilhøre venstrefløjen inden for det socialdemokratiske parti.

Til gengæld advarede Scholz om, at endnu en tysk centrum-højre regering vil "koste Tyskland i forhold til job og livskvalitet".

Den tyske regering er i øjeblikket en koalition med CDU/CSU og SPD.