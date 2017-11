Merkels egne lægger plan før lovende møde om tysk regering

Kristendemokraterne skal drøfte, hvordan partiet bedst kommer videre, nu da over to måneder er gået siden valget 24. september, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

CDU vandt valget. Men koalitionspartneren SPD led et ventet nederlag, og socialdemokraternes leder, Martin Schulz, meddelte klart, at partiet ikke igen vil gå i regering.

Det fik Merkel til at søge nye veje. Det viste sig imidlertid umuligt at samle alt for forskellige standpunkter i den såkaldte Jamaica-koalition med De Grønne og FDP.

Det pudsige navn på koalitionen skyldes, at de tre partiers farver er de samme som i det caribiske lands flag.

Merkel går, som sin tidligere udenrigsminister og Tysklands nuværende præsident, Frank-Walter Steinmeier, efter at arbejde videre med at forme en regering. Det er ikke så udsigtsløst - endnu - at man må afholde nyvalg.

Medlemmer af CDU mødes klokken 18 i den tyske hovedstad. De skal tale om et møde torsdag mellem Merkel, Horst Seehofer, som leder CDU's bayerske søsterparti, CSU, og SPD's leder, Martin Schulz. Med til mødet er Steinmeier.

Seehofer siger til avisen Bild am Sonntag, at han ser en storkoalition med SPD som den bedste løsning.

- En alliance mellem de konservative og SPD er den bedste løsning for Tyskland. Den er i hvert fald bedre end "Jamaica", nyvalg eller en mindretalsregering, siger Seehofer til avisen.

Seehofer bremsede før regeringsdannelsen efter valget i 2013 i første omgang for en koalition med SPD. Dengang var socialdemokraternes krav om en mindsteløn en stor kamel at sluge for CSU.

Merkel er - som mange andre - utålmodig efter at få en ny regering på plads.

- Jeg kan naturligvis ikke vide, hvad der kommer til at ske i de kommende dage, sagde Merkel lørdag på en konference i Mecklenburg-Vorpommern.

- Men det vil helt bestemt være at foretrække, hvis vi kunne forme en ny regering meget hurtigt, siger kansleren.

Angela Merkel har ledet Tyskland siden 2005. Ved valget i september er den stabilt siddende kansler dog blevet udfordret af en forrygende debut til det højrenationale Alternative für Deutschland (AfD) i Forbundsdagen.

Mens Schulz omkring valget var totalt afvisende over at indgå i en storkoalition, så har SPD-lederen indikeret, at han er åben for dialog.