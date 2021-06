Merkels blok udvider sin føring på bekostning af De Grønne

Det viser en ny, ugentlig meningsmåling foretaget af Insa for avisen Bild am Sonntag. Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg.

Den samlede støtte til Merkels konservative CDU og dets søsterparti fra Bayern, CSU, ligger fortsat uændret på 28 procent. Imens falder støtten til De Grønne med et enkelt procentpoint til 19 procent.

Socialdemokratiet (SPD) ligger til en opbakning på 17 procent.

Det er et tilbageslag for De Grønne, da partiet i flere meningsmålinger tilbage i april stod til at blive større end den konservative union. Det var inden, at Merkels blok valgte CDU-formand Armin Laschet som sin kandidat til at efterfølge Merkel som kansler.

I den nye meningsmåling går De Frie Demokrater (FDP), som er Armin Laschets foretrukne koalitionspartner, et procentpoint tilbage til 12 procent.

Det højreorienterede Alternative für Deutschland (AfD) ligger uændret på 11 procents opbakning, mens det venstreorienterede Die Linke går et enkelt procentpoint frem til syv procent.

Hvis valget går, som meningsmålingen viser, er det ifølge Bloomberg mest sandsynligt med en regeringskoalition med et parlamentarisk flertal bestående af CDU/CSU og De Grønne.

Omvendt påpeger nyhedsbureauet Reuters, at et eventuelt regeringssamarbejde mellem CDU/CSU og De Grønne er blevet mindre sandsynligt, efter at de konservative fremlagde et fælles valgprogram i mandags.

For mens De Grønne vil hæve skatten for de velhavende og bruge de ekstra indtægter til at reducere udslip af CO2, lover de konservative at lette selskabsskatten.

Der er valg til Forbundsdagen den 26. september.

Angela Merkel har stået i spidsen for Europas største økonomi i 16 år og stiller ikke op til en femte periode.

Meningsmålingen er foretaget fra 21. til 25. juni blandt 1203 deltagere og har en fejlmargin på 2,8 procentpoint.