Merkels CDU går efter at danne regering med socialdemokrater

Efter et fire timer langt møde i Berlin søndag aften er ledere fra den tyske forbundskansler Angela Merkels kristendemokratiske parti, CDU, enstemmigt blevet enige om at gå efter en såkaldt storkoalition med socialdemokraterne i SPD for at bryde et politisk dødvande i landet.

Mødet søndag fandt sted en uge efter et sammenbrud i forhandlinger om en regeringskoalition med De Grønne og FDP.

Sammenbruddet i sidste uge har sat SPD under et voksende pres for at indgå i en storkoalition med CDU og CDU's bayerske søsterparti, CSU.

CDU vandt valget 24. september. Men koalitionspartneren SPD led et ventet nederlag, og socialdemokraternes leder, Martin Schulz, meddelte klart, at partiet ikke igen vil gå i regering. Siden har han dog indikeret, at han er åben for dialog.

Efter søndagens møde siger ministerpræsident i Slesvig-Holsten Daniel Günther, at der er stor enighed inden for CDU om at prioritere samtaler med SPD.

Han siger samtidig, at hans parti er optimistisk omkring, at forhandlingerne kan lykkes.

Omvendt siger udenrigsminister og tidligere leder af SPD Sigmar Gabriel, at en gentagelse af CDU/CSU/SPD-koalitionen - som i så fald ville være den tredje af sin slags under Merkel - vil være alt andet end en sikker vej ud af krisen.

Til et arrangement arrangeret af avisen Die Zeit siger Sigmar Gabriel, at ingen efter det seneste sammenbrud i koalitionsforhandlingerne skal forvente, at SPD vil gå med i en ny alliance med de konservative.

Han siger dog også, at et nyvalg ikke nødvendigvis er den bedste løsning på krisen.

- Alle er enige om, at det ikke er en særlig god idé at sige til det tyske folk: Vores vision om et demokrati er at stemme, indtil vi får et resultat, der passer os, siger udenrigsministeren.

- Tyskland har brug for en tilstrækkelig modig flertalsregering, der er i stand til at handle for at bevare sin status som en førende nation i Den Europæiske Union.

Tyske vælgere synes derimod at være varme på tanken om en gentagelse af en storkoalition. 52 procent af vælgerne går således ind for en storkoalition, viser en afstemning foretaget af Bild am Sonntag i sidste uge og offentliggjort søndag.

Imens siger 39 procent, at de ikke ønsker, at landets to største partier skal arbejde sammen.