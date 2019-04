Merkel vil udsætte brexit til begyndelse af 2020

Merkel har tirsdag haft et møde med premierminister Theresa May i Berlin dagen før et EU-topmøde, hvor det kan blive knald eller fald for Storbritannien.

May ønsker en forlængelse af brexit, efter at det er mislykkedes for hende at skabe flertal i parlamentet i London for en aftale om skilsmissen fra EU.

Hvis ikke alle 27 EU-lande bliver enige på topmødet, så er det britiske medlemskab af EU et overstået kapital fra midnat fredag.

Merkel har briefet lovgiverne i sin konservative blok af CSU og CDU efter mødet med May.

Her har hun sagt, at en forlængelse af brexit til næste år vil blive drøftet på EU-topmødet.

Merkel understregede, at EU befinder sig "i en historisk situation". En velordnet brexit - altså med en aftale - er i Tysklands interesse, påpegede hun ifølge kilderne.

Merkel arbejder ud fra den antagelse, at de britiske lovgivere vil acceptere den beslutning, der bliver truffet på EU-topmødet.

May skulle hen under aften lande i Paris, hvor hun skal møde den franske præsident, Emmanuel Macron.

Merkels talsmand siger ifølge Reuters, at hun onsdag formiddag vil møde EU's rådspræsident, Donald Tusk.

May har tre gange fået nedstemt den aftale, som hun sidste år indgik med EU om skilsmissen. Hun har i over to år arbejdet på at få sit konservative parti til at at støtte aftalen, men modstanden har været for stor i partiet.

I sidste uge - halvanden uge før Storbritannien skal forlade EU - indledte hun forhandlinger med oppositionspartiet Labour om et muligt kompromis.