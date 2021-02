Merkel vil have vaccinepas til EU-rejser om tre måneder

Betingelserne er ikke på plads, men EU-landene synes enige om, at et vaccinepas er en nødvendighed, og det skal færdigudvikles nu.

- Det politiske krav er, at vi kan have det i løbet af de næste måneder. Jeg talte om tre måneder, siger Merkel på et pressemøde torsdag aften.

Et vaccinepas kan forekomme overflødigt, når blot få procent af befolkningen i EU, som det aktuelt er tilfældet, er vaccineret imod coronavirus.

- Men man bliver nødt til at gøre sig klar, siger kansleren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) hører "større og større opbakning til, at vi skal gå ad den vej". Det siger hun efter torsdagens videomøde.

- I Danmark er vi ret langt i udviklingen af en potentiel digital platform.

- Det er den vej, det går. For som vi netop færdiggjorde diskussionen om de mutationer, som vi kender i dag, og risikoen for at der kommer flere, så er rejser jo en potentiel risiko, som vi skal leve med. Griber vi det ikke rigtigt an, så vil det underminere vores kontrol med epidemien, siger Frederiksen.

Vaccinecertifikater er et følsomt emne, da nogle europæere ikke ønsker, eller ikke kan, blive vaccineret, og hvad vil et certifikat betyde for deres mulighed for at rejse?

- Der er ikke truffet politisk beslutning om det, siger Merkel.

I nogle EU-lande har man allerede i dag en fordel, hvis man har bevis på, at man er vaccineret.

Dansk Industri støtter et vaccinepas.

- Hvis vi på den korte bane skal have gang i erhvervsrejser og turisme, er det helt nødvendigt, at EU indfører et europæisk digitalt coronapas. Vi håber, at enigheden på dagens topmøde kan føre til en aftale, når EU's ledere mødes igen i slutningen af marts, siger direktør Lars Sandahl Sørensen i en skriftlig kommentar.