Merkel vil angiveligt indføre natligt udgangsforbud

Det fremgår af et forslag, som nyhedsbureauet AFP har fået indsigt i.

Årsagen til forlængelsen er et smitteudbrud, som menes at være knyttet til muterede coronavarianter, skriver nyhedsbureauet dpa.

De foreløbige restriktioner varer indtil slutningen af marts, men sundhedsmyndighederne advarer om at lempe restriktionerne for tidligt.

Mandag skal Angela Merkel mødes med delstaternes regeringschefer for at diskutere coronastrategien.

Her vil kansleren formentlig tage et forslag med om at stramme restriktionerne i stedet for at lempe dem.

Forslaget indebærer en national nedlukning frem til 18. april ifølge dpa.

Regeringen foreslår også et natligt udgangsforbud indtil klokken fem om morgenen og lukning af børnehaver og skoler, hvis der ikke er kapacitet til at teste elever og ansatte to gange om ugen.