Merkel tror stadig på en rolig britisk udtræden af EU

Men den tyske regering er samtidig forberedt på, at det ikke går sådan. At det i stedet bliver en turbulent britisk udtræden af EU, siger hun.

- Vi har stadig alle muligheder for at få et velordnet brexit. Det siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, i en tale i Forbundsdagen onsdag.

- Vi har stadig alle muligheder for at få et velordnet brexit, og den tyske regering vil gøre alt, hvad den kan for at gøre det muligt - lige op til den sidste dag.

- Men jeg siger samtidig, at vi er forberedt på et uordentligt brexit, forklarer Merkel til de tyske lovgivere.

- Men en kendsgerning står tilbage. Når Storbritannien har trukket sig ud, så har vi en økonomisk konkurrent foran vores dør - også selv om vi ønsker at have et tæt samarbejde økonomisk og udenrigspolitisk og at have et venskabeligt forhold, føjer hun til.

Storbritannien forlader EU 31. oktober. Lige nu har landet kurs mod et hårdt brexit - altså at det tager afsked med det øvrige Europa uden nogen aftaler overhovedet.

Premierminister Boris Johnson siger, at han gerne vil indgå en aftale på EU-topmødet 17. oktober. Men mange i Storbritannien, deriblandt 21 konservative, der er smidt ud af Johnsons parti, ser intet reelt forsøg på at nå en aftale.

De har efterspurgt detaljer om, hvad den britiske regering forestiller sig. Men uden at få svar.

Det britiske parlament vedtog i sidste uge en lov, der vil tvinge regeringen til at indgå en aftale med EU eller søge udsættelse for brexit.

Oppositionen og de 21 fordrevne konservative - der udgør et flertal i parlamentet - advarer om, at de i sidste ende vil afgøre, hvordan brexit skal se ud.

Det afviser Johnson pure vil ske.

Merkel antyder ikke i sin tale, om det er den britiske regering eller parlamentet i London hun sætter sin lid til.

Der er vrede i den britiske opposition over, at premierministeren har sendt parlamentet på ferie i fem uger. Parlamentarikerne er først tilbage lidt over to uger før EU's brexit-deadline.