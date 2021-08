Merkel til Putin: Trods dybe uenigheder skal vi snakke

Det siger Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, fredag under en tv-transmitteret del af et møde med den russiske præsident, Vladimir Putin.

- Selv om vi har dybe uenigheder, så taler vi med hinanden, og sådan bør det blive ved med at være, siger Merkel til Putin under mødet i Moskva.

- Vi har meget at tale om, tilføjer hun og nævner en række emner, heriblandt Talibans magtovertagelse i Afghanistan.

Hun nævner dog ikke den fængslede russiske oppositionsfigur Aleksej Navalnyj, som blev forgiftet om bord på et russisk passagerfly for præcis et år siden.

Embedsmænd under Merkel har ellers gjort det klart, at det ikke er tilfældigt, at hun netop tager til Rusland på årsdagen for forgiftningen.

Mødet ventes at blive sidste gang, at de to statsledere officielt mødes.

Til samtalerne har Putin medbragt en buket blomster og kalder Tyskland en af Ruslands "hovedpartnere i Europa, i verden og generelt".

- Det skyldes også vores indsats, siger han.

Angela Merkel går af, når der er fundet en afløser efter det tyske valg den 20. september i år.