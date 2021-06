Merkel spår lange udsigter for tysk indfrielse af Nato-mål

Færre end halvdelen af Natos medlemslande lever op til et syv år gammelt mål om at bruge mindst to procent af deres nationale bruttonationalpunkt (bnp) på forsvar.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, siger mandag efter et topmøde i forsvarsalliancen, at hun forventer, at Tyskland vil kunne nå derop "omkring 2030".

Til den tid er Merkel ikke længere kansler. Hun har for længe siden meddelt, at hendes tid som regeringschef slutter i år.

Danmark ligger på cirka samme niveau som tyskerne, der har været udsat for meget direkte kritik fra USA, da Donald Trump var præsident.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger efter topmødet, at Danmarks bidrag ikke blev drøftet på mødet.

Når der skal forhandles forsvarsudgifter i Danmark næste gang, er det igen den fælles erklæring fra topmødet i Wales i 2014, hvor medlemslandene enedes om toprocentsmålet, som er afsæt.

- Det er vigtigt at understrege, at vi har forhøjet vores forsvarsudgifter i Danmark igennem de senere år. Nu skal vi inden for en overskuelig fremtid til at drøfte et nyt forsvarsforlig, og der er Wales-erklæringen også udgangspunkt for de drøftelser, siger Frederiksen.

Nato anerkender dog i stigende grad medlemslande for at være aktive i alliancen. På den konto har Danmark fået point.

I syv år i træk har de allierede øget deres udgifter til forsvar i rene beløb. Den udvikling vil fortsætte, lyder det fra Nato mandag.

Ved udgangen af 2021 vil de europæiske allierede sammen med Canada have spenderet yderligere 260 milliarder dollar.

Desuden vil to tredjedele af alliancen være på mindst to procent af bnp i 2024, som var det mål, de allierede blev enige om i Wales.

Det gælder dog hverken Danmark eller Tyskland.