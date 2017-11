Merkel søger gamle SPD-venner i forsøg på at danne regering

Forbundskansler Angela Merkels tyske kristendemokrater, CDU, mødes torsdag med socialdemokraterne for at søge nyt venskab med tidligere politiske venner, så Tyskland igen kan blive et land med regering.

I over to måneder efter valget 24. september har landet været uden regering, og kristendemokraterne har tidligere uden held forsøgt at nå til enighed med De Grønne og de liberale fra FDP.