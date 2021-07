Merkel roser aftale med USA om Nord Stream 2

Aftalen om den russiske gasledning Nord Stream 2 har været omstridt i årevis. Kritikere i USA og også i flere europæiske lande siger, at Rusland kan misbruge aftalen og udøve pression over for Tyskland og Europa.

- Den russiske side har sagt, at den ikke vil bruge energi som et våben, fastslår Merkel og pointerer, at det er vigtigt at holde kommunikationslinjerne til Moskva åbne - også i svære tider.

Fra USA's side er der lagt vægt på, at tyskerne øjeblikkeligt må imødegå det, hvis russerne alligevel gør forsøg på at bruge Nord Stream 2 politisk.

Fra tysk side fremhæves det blandt andet, at gasledningen vil give billig energi, hvilket vil gøre det lettere at udfase tysk kulkraft og atomkraft.

Tyskland har også lagt op til, at det vil få Rusland til at forny andre gasaftaler med Ukraine.

Merkel talte onsdag i telefon om Nord Stream 2 med den russiske præsident, Vladimir Putin, som understregede, at gasledningen ikke vil blive brugt politisk.

Merkel roser viljen til kompromis på begge sider om den næsten færdiggjorte gasrørledning til ti milliarder euro (op mod 75 milliarder kroner). Den vil fordoble de russiske gasleverancer til Tyskland.

Nord Stream 2 går også uden om al Ukraines gasinfrastruktur. Det betyder, at landet går glip af hårdt tiltrængte transitafgifter, ligesom det mindsker Ukraines muligheder for at øve indflydelse på Rusland.

Det russiske energiselskab Gazprom er den dominerende aktør i projektet.

I Ukraine mener Jurij Vitrenko, der er øverste chef for Naftogaz - Ukraines statslige energiselskab - at hans land bør tilbydes optagelse i Nato på baggrund af den nye udvikling.