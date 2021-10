Merkel opfordrer til kompromis i svære regeringsforhandlinger

De tyske partier har taget hul på sonderingerne for at finde ud af, hvem der skal gå sammen om at danne den næste tyske forbundsregering.

Tysklands afgående forbundskansler, Angela Merkel, sender søndag en appel til sine politikerkolleger om at forsøge at bygge bro over deres forskelligheder.

Dermed vil det også blive afgjort, hvem der skal afløse Merkel som forbundskansler. Hun træder tilbage efter 16 år på posten.

I en tale til partilederne søndag - i forbindelse med årsdagen for den tyske genforening i 1990 - siger Merkel, at Tyskland nu igen har muligheden for at "forme fremtiden sammen".

- Vi kan diskutere præcis hvordan i fremtiden, men vi ved, at svaret ligger i vores hænder, at vi skal lytte og tale med hinanden, og at vi har forskelligheder, men først og fremmest noget til fælles, siger hun.

Diversitet og forskelle er ikke trusler mod samfundet, som årene efter Berlinmurens fald har vist, tilføjer Merkel.

Hendes tale kredsede om demokrati, og hun blev berørt, da hun fortalte om sin egen opvækst i Østtyskland og de fordomme, hun nogle gange var blevet mødt med efter murens fald.

- Demokratiet er der ikke bare af sig selv. Vi skal altid arbejde for det, hver eneste dag, siger Merkel ifølge tv-stationen ZDF.

Hendes eget parti, det konservative CDU, fik sammen med søsterpartiet CSU 24,1 procent af stemmerne ved valget for en uge siden. Det er det dårligste valgresultat siden Anden Verdenskrig.

Det socialdemokratiske SPD med kanslerkandidat Olaf Scholz i spidsen blev størst med 25,7 procent.

Både SPD og CDU/CSU håber nu at nå til enighed med valgets tredje- og fjerdestørste partier, De Grønne og det liberale FDP, om at gå i regering sammen.

SPD indledte søndag eftermiddag samtaler om en regeringskoalition med FDP, og søndag aften taler SPD og De Grønne så sammen.

CDU/CSU mødes med FDP søndag aften og med De Grønne på tirsdag.