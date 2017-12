Merkel og Schulz mødes for at forhandle om forhandlinger

Det skal den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og den socialdemokratiske SPD-leder Martin Schulz for første gang diskutere, når de to mødes onsdag.

Martin Schulz afviste oven på et katastrofalt parlamentsvalg i september at danne regering med Merkels kristenkonservative alliance, CDU/CSU, igen.

Den store koalition, som konstellationen kaldes, sad fra 2013 og frem til valget.

Men efter at det liberale parti trak sig fra forhandlingerne om en koalition med CDU/CSU og miljøpartiet De Grønne, er presset på Schulz og SPD vokset.

Kollapset efterlod Merkel, som også havde et dårligt valg, med to muligheder for at fortsætte i spidsen for Tyskland:

Hun kunne overtale SPD til at indgå i en koalition eller forsøge at danne en mindretalsregering.

Ellers er hun nødsaget til at udskrive nyvalg.

Onsdagens møde er kommet i stand, efter at partiet på en netop overstået partikongres gav grønt lys til at indlede forhandlinger med Merkel.

Her stemte et stort flertal af socialdemokraterne for at afsøge muligheden for at danne en ny regering.

Ud over Merkel ventes Horst Seehofer også at deltage i mødet. Han er leder af CDU's bayerske søsterparti CSU. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Men selve emnerne, som partilederne skal drøfte, er der ikke sluppet meget ud om, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Schulz vil skrive en ny forfatning, som skal bane vejen for "Europas Forenede Stater". De medlemslande, der ikke vil skrive under, må forlade EU, mener han.

Samtidig vil SPD have en storstilet sundhedsreform gennemført.

Det har Merkel afvist. Og et forenet Europa er også krads nok for det ellers relativt EU-positive CDU.

Også flygtningepolitikken adskiller parterne.

CDU og CSU er enedes om at sætte et tal på, hvor mange asylansøgere Tyskland kan tage imod årligt.

Sådan et loft afviser socialdemokraterne.

Det er ikke klart, hvor og hvornår mødet finder sted. Og hverken Merkel eller Schulz ventes at udtale sig bagefter.

Hemmelighedskræmmeriet understreger, hvor følsomt onsdagens møde er, skriver Reuters.