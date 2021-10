Merkel og Macron vil sætte skub i Minsk-aftalerne i Ukraine

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel (i blåt), og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron (nummer to fra højre), talte mandag i telefon med henholdsvis Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij (nummer et fra venstre), og den russiske præsident, Vladimir Putin (nummer et fra højre). Her ses de fire under et topmøde i Paris i december 2019.

Foto: Charles Platiau/Reuters