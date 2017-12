Merkel og Macron kører parløb mod reform af eurozonen

Kansler Merkel fremhæver, at Europa oplever vækst, også hvad angår job. Så nu er det tid til strukturelle reformer, mener hun.

Angela Merkel har "talt med den franske præsident" om, at Tyskland og Frankrig i marts næste år vil præsentere en fælles plan for eurozonens fremtid.

De to landes finansministre skal arbejde videre på denne masterplan.

Macron lægger op til, at eurolandene i juni 2018 skal blive enige om reformer af samarbejdet.

Han anerkender, at Merkel i øjeblikket ikke kan forpligte sig på vegne af en regering, da forhandlinger efter valget til Forbundsdagen i september endnu ikke er faldet på plads.

- Vi skal have et stærkt Tyskland for at kunne komme videre. Jeg er sikker på, at hun finder en god aftale, siger Macron.