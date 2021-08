Merkel møder Putin i Moskva kort før exit

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, rejser næste fredag til Moskva for at mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin. Det oplyser regeringens talsmand, Steffen Seibert.

Det kan blive det sidste officielle møde mellem de to. Merkel træder tilbage efter valget til den tyske forbundsdag i næste måned.

Merkel rejser efter sit besøg i Moskva videre til Ukraine. Derfor tyder det på, at den nye tysk-russiske gasledning i Østersøen bliver et emne, eftersom Ukraine står til at miste sine indtægter på at lade russisk gas flyde gennem ukrainske gasrør til Europa.

Den russiske ledelse i Kreml er også sparsom med oplysninger om mødet med Merkel.

Forholdet mellem Tyskland og Rusland har i længere tid været spændt. Det gælder i forhold til den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj, et tilsyneladende russisk beordret drab i Berlin på en georgisk borger og et omfattende russisk hackerangreb på parlamentet i Berlin i 2015.

Det er heller ikke oplyst, hvad der er på dagsordenen i Ukraine.

Merkel sagde for kort tid siden, at hun skulle mødes med Ukraines præsident, Volodymyr Selenskij, for at tale om sikkerhed og de to landes gensidige forhold.