Merkel melder afbud til Trumps G7-topmøde i USA

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, afviser en invitation fra præsident Donald Trump til at deltage i et G7-topmøde i USA i juni.

- Kansleren takker præsident Trump for at invitere hende til G7-topmødet i Washington i slutningen af juni.

Som det ser ud i dag og den generelle pandemiske situation taget i betragtning, så kan hun ikke give tilsagn om personligt at deltage i en rejse til Washington, siger talsmanden.

G7-topmødet skulle havde fundet sted i marts. Men den hastigt opblussende coronaepidemi verden over betød, at mødet måtte udsættes.

Det nye fastsatte møde skal finde sted i Camp David uden for Washington.

Trump sagde tidligere på måneden, at han hellere vil have et personligt møde med lederne fra G-7-landene Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Japan og Canada end et videomøde.

Mødet var oprindeligt planlagt til at finde sted på Trumps luksuriøse golfhotel i Florida. Men efter kritik af, at det skulle ske på et af Trumps private hoteller, blev det flyttet til Camp David.

Det er et landsted for den til enhver tid siddende præsident i USA.