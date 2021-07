Merkel lover hurtig hjælp til alle berørt af oversvømmelser

En del af byens indbyggere fortalte den afgående tyske kansler, hvad der var sket med deres hjem og familier, da oversvømmelserne indtraf.

- Situationen her er surrealistisk og meget skræmmende, sagde kansleren til journalister. Hun forsikrede, at forbundsregeringen vil komme med økonomisk støtte til alle berørte meget hurtigt.

Hun sagde, at det tyske sprog knap nok har ord, som kan beskrive de omfattende ødelæggelser.

Mindst 156 mennesker har mistet livet i Tyskland under de ekstreme oversvømmelser de seneste dage. Hundredvis af personer er blevet kvæstet.

Tv-optagelser viste Merkel tale med redningsmandskab på en af broerne i Eifelgemeinde Schuld. Hun var blandt andet ledsaget af byens borgmester, Helmut Lussi, og delstatens ministerpræsident, Malu Dreyer.

Fra Schuld tog Merkel videre mod Adenau.

Omkring 110 mennesker er blevet dræbt i det hårdt ramte Ahrweiler distrikt syd for Köln i Rheinland-Pfalz. Flere omkomne ventes at blive fundet, når vandstanden falder.

De europæiske oversvømmelser, der begyndte onsdag, har i Tyskland navnligt ramt delstaterne Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen, hvor mindst 45 er omkommet, samt dele af den sydlige delstat Bayern. En person er omkommet i Bayern.

I Tyskland og Belgien er mindst 183 omkommet som følge af oversvømmelserne, der blev forårsaget af ekstreme mængder regn.

Forbundsregeringen i Berlin har lovet over 300 millioner euro (over 2,2 milliarder kroner) i øjeblikkelig krisehjælp samt milliarder af euro til yderligere genopbygningshjælp til nye huse, veje og broer. Det siger finansminister Olaf Scholz til søndagsavisen Bild am Sonntag.

Mens vandstanden er begyndt at falde i de to hårdest ramte tyske delstater, begynder der at blive store problemer i det nordlige Bayern. Her fører store regnmængder til oversvømmede kældre og omfattende vandmængder mange steder tæt på floder og vandløb.

Også i den østlige delstat Sachsen er myndighederne i alarmberedskab på grund af overhængende fare for oversvømmelser i flere mindre byer.

Også i Østrig er der mobiliseret redningsmandskab i Salzburg og Tyrol. I den pittoreske by Hallein i delstaten Salzburg stod bymidten under vand.