Merkel lover Israel evig støtte fra Tyskland

Efter 16 år på posten går hun af, når toppolitikerne i Tyskland er blevet enige om en ny regering.

Indtil da passer hun sit job, og det job betyder, at hun søndag stod med bøjet hoved ved den evige flamme på Yad Yashem.

Inden da havde hun haft et møde med premierminister Naftali Bennett.

Han er nationalist på den israelske højrefløj og er modstander af en palæstinensiske stat, som mange vestlige lande, herunder Tyskland, ellers anbefaler som en løsning på den mangeårige israelsk-palæstinensiske strid.

I efterkrigstiden har Tyskland været en af Europas nærmeste allierede med Israel.

I sin embedsperiode har Merkel prøvet at styrke de kulturelle og sikkerhedspolitiske bånd, selv om de to lande er uenige, når det gælder palæstinenserne og spørgsmålet om Iran.

- Jeg vil gerne bruge denne lejlighed til at understrege, at spørgsmålet om Israels sikkerhed altid vil have en central vigtighed i enhver tysk regering, sagde Merkel under et møde med Bennett, viser udskrifter fra mødet.

Senere søndag deltog hun i et regeringsmøde. Her sagde Bennett, at Merkel er et "moralsk kompas" for europæerne, der ofte er splittede over Mellemøstkonflikten.

Merkel talte om den mørke historie med de tyske nazister.

- Historien med Shoah (Holocaust red.) er en enkeltstående begivenhed, som vi fortsætter med at bære ansvaret for i enhver fase af historien, også i fremtiden, sagde hun til de israelske ministre.

Hun talte også om det palæstinensiske spørgsmål.

- Vi er nogle gange uenige om spørgsmålet om, hvorvidt der skal være en to-statsløsning med en palæstinensisk stat, sagde hun.

- Men vi er enige om, tror jeg, at der altid skal være en vision om den varige, demokratiske, jødiske stat Israel.