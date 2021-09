Merkel kan sidde ved bordenden måneder endnu

Derfor er der flere muligheder i spil for, hvordan Tysklands næste regering kan se ud.

Og om den næste kansler bliver SPD's Olaf Scholz eller CDU's Armin Laschet vil den kommende tids forhandlinger vise.

Læs her, hvad der nu skal ske i Tyskland.

* Hvordan bliver regeringen dannet?

Selv om SPD blev det største parti, er det ikke ensbetydende med, at partiet kommer til at sidde på kanslerposten. Tyskland har nemlig ingen dronningerunde, som vi kender i Danmark, hvor en forhandlingsleder bliver udpeget.

I stedet er det muligt for alle partier at have drøftelser parallelt og i forskellige konstellationer.

* Hvilke muligheder er der for at danne regering?

De seneste mange år har der været en toparti-regering i Tyskland. Men denne gang vil der sandsynligvis være behov for tre partier.

Det liberale parti FDP og miljøpartiet De Grønne er blevet udråbt som kongemagere ved dette valg. Det betyder, at de tilsammen formentlig kan afgøre, om det bliver SPD eller CDU, der får kanslerposten.

Olaf Scholz har mandag sagt, at han har en ambition om at danne regering med det liberale parti FDP og miljøpartiet De Grønne.

Også den konservative Armin Laschet ønsker at danne regering med FDP og De Grønne.

FDP-formand Christian Lindner sagde mandag, at partiet først holder indledende snakke med De Grønne, inden der indledes drøftelser med et tredje parti - enten CDU eller SPD.

* Kan CDU og SPD ikke bare gå sammen og danne regering?

I princippet kan de. Og det har de også gjort de seneste mange år. Begge parter har dog meddelt, at de ikke ønsker at gå i regering sammen igen.

De kom dog med samme melding ved valget i 2017, hvor de alligevel endte i regering sammen. Så ingenting er udelukket.

* Kan SPD danne regering alene?

I modsætning til i Danmark betragtes mindretalsregeringer ikke som en mulighed i Tyskland. Det skyldes, at det tyske parlament arbejder med absolutte flertal frem for de relative flertal, vi kender herhjemme.

* Hvem skal så afløse Merkel?

Det er fortsat uklart og afhænger af, hvem der kan danne regering.

Det er nemlig ikke vælgerne, som direkte vælger den næste kansler. Det afgøres derimod i en afstemning i Forbundsdagen, parlamentets underhus, når en regering er dannet. Her skal der være absolut flertal for kansleren.

* Hvor lang tid tager det, før den næste kansler er valgt?

Historisk har det taget 30-171 dage at danne en regering og udpege den nye kansler i Tyskland.

Det var ved sidste valg i 2017, at det tog 171 dage for Merkel at blive genvalgt som kansler. Og det var da også lige ved, at ingen kunne blive enige.

* Hvem styrer landet, indtil en ny kansler er valgt?

Det er den afgående regering - under ledelse af Angela Merkel - der styrer landet, mens forhandlingerne om en ny regering pågår.

Det betyder, at Merkel potentielt kan sidde i månedsvis endnu og måske endda holde endnu en nytårstale.

* Hvad sker der, hvis ingen kan nå til enighed?

Som en sidste udvej kan den tyske præsident udpege en kansler, sandsynligvis fra det parti der fik flest stemmer, som Forbundsdagen skal stemme om.

Her kan det efter flere afstemninger være nok med et relativt flertal, og præsidenten kan så beslutte, om vedkommende skal udnævnes som kansler, eller om der skal udskrives nyvalg.