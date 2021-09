Merkel holder kanslerstolen varm

Hun genopstiller ikke til valget søndag. Det betyder imidlertid ikke, at hun er væk fra søgelys og indflydelse, når valget er slut.

Den har også været et langt farvel til Angela Merkel, forbundskansleren igennem 16 år.

For den 67-årige Merkel er også forbundskansler i næste uge. Og næste igen.

Og måske er hun kansler helt ind i 2022, hvis vælgerne sammensætter en besværlig forbundsdag.

Merkel bliver efter valget fungerende kansler, indtil der er fundet en ny regering og en ny kansler.

Når kansleren er godkendt af Forbundsdagen, går Angela Merkel af.

Efter forrige valg den 24. september i 2017 skulle der også findes en ny regering. Politikerne blev først enige den 14. marts 2018.

Faktisk er rekorden som den længst siddende kansler i Tyskland inden for rækkevidde for Merkel.

Den ære har Helmut Kohl i øjeblikket. Han sad i 5870 dage. Er der ikke fundet en ny kansler den 17. december, slår Merkel Kohls rekord, skriver Deutsche Welle på sit netmedie.

Tyske kommentatorer siger, at der kan komme en meget svær politisk situation efter valget. Der er ingen klar favorit. Ikke ét parti, der fremstår som naturlig leder.

Merkels borgerlige CDU og søsterpartiet CSU går tilbage i meningsmålingerne. Kanslerkandidat Armin Laschet har ikke formået at føre CDU/CSU frem. De ligger på 21-22 procent, mens socialdemokraterne i SPD, der har Olaf Scholz i front, går frem og ligger til 25 procent.

På tredjepladsen er De Grønne anført af Annalena Baerbock med 17 procent.

De tre partier har under valgkampen haft førertrøjen på skift. Ingen har lagt luft til de andre, men De Grønne synes at være hægtet af her i slutspurten.

Tyskland har tradition for flertalsregeringer, så der skal findes en koalition. Det kan give indflydelse til mindre partier som De Frie Demokrater (FDP) og Die Linke.

Højrefløjspartiet Alternative für Deutschland (AfD) ligger til 12 procent, men de andre partier har lagt AfD på is.

Imidlertid er der en ubekendt, nemlig de 30-40 procent af vælgerne, der ikke har besluttet sig.

De kan barsle med en overraskelse, men målingerne har dog i lang tid sagt, at det bliver en koalitionsregering.

Regeringsforhandlinger i Tyskland er anderledes grundige end for eksempel i Danmark.

Partierne går dybt ned i de enkelte områder. Til slut har de et detaljeret program, som kan følges frem til næste valg.

Men det tager tid at lave sådan et program for måske tre partier.

Det betyder ikke, at Tyskland er handlingslammet, mens der forhandles.

Der er ingen formelle restriktioner i kanslerens beføjelser i ventetiden, skriver Reuters. Tidligere fungerende kanslere har dog undladt at træffe radikale beslutninger.

Men Merkel kan stadig gøre en forskel, specielt inden for klimaområdet.

Den store klimakonference COP26 finder sted i Skotland i november, og her er der lagt op til handling.

Reuters citerer en højtstående konservativ kilde i Tyskland for at sige, at Merkel også fortsat vil være optaget af de klimaplaner, som EU arbejder med.