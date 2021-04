Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, under en debat i Forbundsdagen fredag - dagen, hvor hun også fik sin første af to vaccinedoser.

Merkel har fået sin første coronavaccine fra AstraZeneca

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, er fredag blevet vaccineret mod coronasmitte med vaccinen fra AstraZeneca.

Det oplyser hendes talsmand, Steffen Seibert.

- Jeg glæder mig over, at jeg i dag har fået den første vaccine med AstraZeneca, udtaler Merkel i et tweet, som hendes talsmand har postet.

- Jeg takker alle, der engagerer sig i vaccinationskampagnen - og alle, der lader sig vaccinere. Vaccination er nøglen til at overvinde pandemien.

Kansleren har dermed fået den første af de to vaccinedoser, der gives med nogle ugers mellemrum, skriver nyhedsbureauet AFP.

Også vicekansler Olaf Scholz er blevet vaccineret fredag. Han fik ligeledes vaccinen fra AstraZeneca.

For lidt over to uger siden kom der en anbefaling fra tyske sundhedsmyndigheder om kun at anvende AstraZenecas vaccine til personer over 60 år.

Kansleren og vicekansleren er henholdsvis 66 og 62 år.

Flere lande har sat brugen af AstraZenecas coronavaccine på pause, efter at der har været en række tilfælde af alvorlige blodpropper hos personer, der har fået den.

I Danmark oplyste Sundhedsstyrelsen onsdag, at man helt dropper AstraZenecas vaccine. Det er Danmark det første land i verden til at gøre.

Tyske myndigheder har gentagne gange forsikret befolkningen om, at vaccinen er sikker.

I Tyskland som i mange andre lande er befolkningens tillid til AstraZenecas vaccine dalet markant, efter at meldinger om alvorlige blodpropper og dødsfald er kommet frem.

Merkel er flere gange blevet spurgt til, hvornår hun skulle vaccineres. Men hun har fastholdt, at hun ville vente, til det blev hendes tur.

Den tyske hovedstad, Berlin, åbnede tidligere på måneden for, at alle over 60 kan blive vaccineret.

Sundhedsminister Jens Spahn siger fredag, at målet på landsplan er, at hver tredje tysker skal have tilbudt den første vaccinedosis inden udgangen af maj.

Tal fra det tyske Robert Koch Institut viser, at 18,5 procent af den tyske befolkning nu har fået mindst én vaccinedosis.