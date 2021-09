Merkel giver afløser sidste rygstød før valg

Efter 16 år ved magten forlyder det, at Angela Merkel havde håbet på at holde lav profil i ugerne op til det tyske parlamentsvalg søndag, hvor det afgøres, hvem der bliver hendes efterfølger som forbundskansler.

Men sådan skulle det ikke blive.

I slutspurten er den afgående forbundskansler blevet trukket ind i valgkampen, hvor hun nu taler særdeles varmt om sin efterfølger som CDU-leder, Armin Laschet.

Lørdag forsøgte hun endnu engang at overbevise tyskerne om, at Laschet, der har kæmpet med svigtende popularitet, er den rette mand til jobbet som tysk regeringsleder.

- Det handler i morgen om, at Tyskland forbliver stabilt, sagde Merkel lørdag ved det sidste vælgermøde for Laschet ifølge nyhedsbureauet dpa.

Mødet fandt sted, under 24 timer før valgstederne åbner i Tyskland.

Laschet og Olaf Scholz fra socialdemokratiske SPD anses for at være de varmeste bud på en afløser for Merkel.

Målinger viser, at Laschet ligger omkring tre procentpoint efter Scholz. Det skriver dpa. Men i nyere enkeltmålinger er hullet ifølge nyhedsbureauet AFP tæt på at blive lukket.

Laschet har flere gange været i modvind i valgkampen - blandt andet da han under et pressemøde i oversvømmede Erftstadt kunne ses grine i baggrunden.

Den episode blev blandt tyskerne opfattet som særdeles upassende.

Ved vælgermødet lørdag gav Laschet udtryk for, at der stadig er tro på et godt resultat søndag.

- Jeg er sikker, fordi Angela Merkel er her i dag: Det kommer til at lykkes i morgen, sagde Laschet ifølge det tyske medie Bild ved mødet, som blev afholdt i hans hjemby, Aachen.

Der er dog en vis risiko ved at hive en så populær skikkelse som Merkel ind fra siden i slutfasen.

Det mener politisk analytiker Oskar Niedermayer, som er tilknyttet Freie Universität Berlin, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Merkel er stadig den mest vellidte politiker. Men fælles optrædener kan blive et problem for Laschet, fordi de så med det samme bliver sammenlignet med hinanden, siger han.

- Det kan give bagslag, fordi folk så tænker, at Merkel passer bedre til jobbet end Laschet.

Men alt er fortsat åbent ved valget.

Laschet kan blandt andet håbe på at fiske stemmer hos den meget store andel af tyskerne, som ikke har besluttet sig endnu.

En måling viser, at op mod 35 procent ikke ved, om de vil stemme, og hvem de vil stemme på. Det skriver dpa.

SDU's Olaf Scholz, som aktuelt er finansminister i Merkels regering, skulle også holde sit sidste vælgermøde lørdag. Det stod til at blive afholdt i Brandenbrug nær hovedstaden Berlin efter Laschets vælgermøde.

Scholz har på kampagnemøder i løbet af ugen talt om behovet for en "frisk start for Tyskland" og "et regeringsskifte".

Den tredje kanslerkandidat, Annalena Baerbock fra De Grønne, ligger i målingerne langt bagefter de andre.

Hun afsluttede officielt sin kampagne lørdag og ses som et ret usandsynligt bud på en kansler efter ellers tidligt i valgkampen at have ligget lunt i svinget.

Valgstederne åbner klokken 08.00 søndag over hele landet. Alle valgkredse ventes at være talt op på et tidspunkt natten til mandag.