Merkel frygter flere døde efter katastrofe

Sent fredag eftermiddag var det nået op på mindst 103 døde i det vestlige Tyskland ifølge den seneste optælling fra myndighederne.

Landet oplever en af de værste vejrkatastrofer i mange år. Desperate borgere søger tilflugt fra vandmængderne på taget af deres hjem.

I nogle områder var biler væltet på gader oven på oversvømmelserne.

Nogle distrikter var komplet afskåret fra verdenen uden for.

De voldsomme oversvømmelser er opstået efter kraftige regnskyl i specielt det vestlige Tyskland, Holland og Belgien i de seneste dage.

Flere områder er blevet oversvømmet, og derudover er tusindvis af mennesker blevet evakueret i den hollandske by Maastricht.

I Belgien har mindst 23 mistet livet. Dermed var mindst 126 personer omkommet i forbindelse med oversvømmelserne sent fredag eftermiddag.

I én region i Belgien manglede flere end 21.000 mennesker elektricitet ifølge AFP.

Derudover er hæren sendt ud til fire af Belgiens ti provinser for at hjælpe med at redde og evakuere indbyggerne.

Også Schweiz og Luxembourg er ramt af de kæmpe mængder regn.

Ud over de mindst 103 dødsofre i Tyskland var der også mange meldinger om savnede.

I det hårdt ramte Ahrweiler-distrikt i Rheinland-Pfalz manglede myndighederne fredag at redegøre for omkring 1300 personer.

Det høje antal skyldes sandsynligvis manglende mobildækning i området, oplyste lokale myndigheder til avisen Bild.

Flere huse i Ahrweiler er styrtet sammen.

Antallet af dødsofre vil formentlig stige yderligere over de kommende dage.

Det frygter både forbundskansler Angela Merkel og Roger Lewentz, indenrigsminister i Rheinland-Pfalz.

- Jeg frygter, at vi først i de kommende dage ser det fulde omfang af katastrofen, sagde Merkel torsdag fra Washington D.C. i USA, hvor hun var på besøg hos præsident Joe Biden.

Her slog hun fast, at den tyske regering vil hjælpe med redningsindsatser og genopbygningen af de ødelagte områder.

Lewentz har ifølge AFP sagt til lokale medier fredag, at op til 60 mennesker var savnet.

I delstaten Nordrhein-Westfalen var dødstallet fredag steget med 12 til 43 ifølge myndigheder.

Men der er flere katastrofer i delstaten.

I byen Erftstadt var flere døde eller savnet fredag efter et jordskred.

De lokale myndigheder i Köln, som ligger nær Erftstadt, skrev på Twitter, at vandet havde skyllet huse væk, og nogle var kollapset.

Fra Tysklands forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, lød budskabet, at oversvømmelserne i landet viser, at der er behov for handling i forhold til klimaet.

- Vi vil kun være i stand til at undgå ekstreme vejrsituationer, hvis vi går ind i en målrettet kamp mod klimaforandringer, sagde han.

Ifølge ham bliver det først muligt at se, hvor omfattende ødelæggelserne reelt er, når vandet har trukket sig tilbage.

Ifølge Reuters er der tale om den mest dødbringende naturkatastrofe i Tyskland siden en stor oversvømmelse i Nordsø-området i 1962, hvor 340 mennesker mistede livet.

/AFP