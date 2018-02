Merkel forsvarer smertelig afgivelse af finansministerpost

Det er "smerteligt" for Tysklands konservative at give finansministerposten til SPD, erkender forbundskansler, Angela Merkel, i et interview på tysk tv.

Alternativet - at forhandlinger om en koalitionsregering kunne bryde sammen - ville omvendt være helt "uansvarligt", lyder kanslerens forsvar.

Derfor ser det ud til, at den tunge regeringspost ender hos koalitionspartneren, hvilket har skuffet mange af kanslerens partikolleger i CDU.

- Jeg forstår den skuffelse, siger Merkel.

SPD har endnu ikke givet grønt lys til en ny stor koalition. Medlemmerne af partiet skal ved en urafstemning tage stilling til, om de vil støtte eller forkaste en regeringsaftale med CDU og CSU.

Hamburgs borgmester, Olaf Scholz, der er udset til posten, vil ikke kunne handle på egen hånd eller alene i socialdemokraternes interesse.

Det påpeger Merkel i interviewet med ZDF. Scholz skal naturligvis arbejde inden for den ramme, som fastsættes af CDU, CSU og SPD, understreger kansleren.

Merkels konservative får seks ministerposter, og nu må man ifølge kansleren sørge for, at "det ikke kun er folk over 60 år", som tages i betragtning.

Den konservative kansler, som, hvis det hele lykkes, kan tage fat på sin fjerde embedsperiode, ønsker ikke at opgive sit partiformandskab.

- For mig at se hører disse to poster sammen, hvis man skal have en stabil regering. Derfor forbliver det sådan, siger Merkel.

Hos SPD går Martin Schulz af som formand.